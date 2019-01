Tutto pronto in Australia per l’Australian Open: sei gli italiani già direttamente qualificati a uno dei quattro Grand Slam della stagione di tennis. Come d’abitudine ad aprire lo show stagionale è lo Slam della terra dei canguri. Il palermitano Marco Cecchinato parte da numero 18 al mondo e se la vedrà all’esordio contro il serbo Krajinovic.

Il sorteggio potrebbe apparire semplice, dato che il serbo è al numero 92 del ranking, tuttavia negli ultimi due tornei a Dubai e a Pechino è arrivato in semifinale e ai quarti dimostrando un buono stato di forma. Cecchinato dovrà dunque prendere le giuste precauzioni e far valere il proprio talento di fronte all’avversario. Il match è previsto per martedì 15 gennaio ma l’orario è ancora da definire.

In caso di successo, il tennista palermitano potrebbe trovare o Djere (Serbia) o Donskoy (Russia). Eventualmente al terzo turno, salvo clamorose sorprese, ci sarebbe un incontro piuttosto complicato contro il croato Coric.