Gli esperti: "Colpa del gran caldo"

Proprio mentre Goletta Verde diffonde i suoi dati sul mare ‘fogna’ che si trova in troppe località siciliane, un lettore di BlogSicilia segnala come anche a Mondello, la spiaggia dei palermitani non citata da Legambiente, il mare si mostri verde e si chiede se possa essere considerato pulito.

L’azzurro del mare del golfo di Mondello in realtà è un lontano ricordo da tempo e anche questa mattina l’acqua di una parte del litorale ha un colore che diventa sempre più verde. Un fenomeno che per lo più si ripete nei giorni di gran caldo.

L’alta temperatura del mare che sta surriscaldandosi, l’assenza o la scarsa forza di correnti e mareggiate oltre al calore del sole sono la perfetta combinazione per la proliferazione delle alghe unicellulari che colorano di verde l’acqua.

“Questo non significa che il mare è inquinato — dicono gli esperti — Per stabilire la qualità dell’acqua servono analisi chimiche, il colore indica soltanto quanto è ricca di organismi unicellulari e di sostanze nutritive”.