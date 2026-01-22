Maria Concetta Riina, figlia del boss di Cosa Nostra Totò Riina, è già arrivata a Corleone. Oggi in tanti l’hanno vista in centro in paese tra uffici e negozi.
La donna che ha l’obbligo di dimora nel comune di Corleone come disposto dal gip di Firenze si trova in casa della madre Ninetta Bagarella in quella che via Scorsone adesso intitolata al giudice Cesare Terranova.
E’ stata vista da sola in paese. Non si sa se con lei sono arrivati anche i figli. Il marito di Maria Concetta, Antonino Ciavarello, si trova in carcere.
