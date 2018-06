La coppia di Bagheria arrestata ieri con l’accusa di aver abusato della figlia minorenne e di averla maltrattata è stata scarcerata dopo l’interrogatorio di garanzia dal gip di Termini Imerese, Gallì.

Gli indagati hanno risposto a tutte le domande e il giudice per le indagini preliminari ha revocato la custodia cautelare in carcere.

“I miei assistiti sin dalle prime ore del loro arresto mi hanno manifestato la volontà di voler rispondere a tutte le domande del giudice rifiutandosi di avvalersi della facoltà di non rispondere e negando qualsiasi addebito mosso nei loro confronti – afferma l’avvocato Giuseppe Marcello Mancuso – Correttamente, infatti, il gip nell’ordinanza di scarcerazione ha evidenziato come il quadro indiziario ravvisato in sede di applicazione della misura cautelare non apparisse idoneo a raggiungere la gravità richiesta per l’applicazione della misura”.

“Siamo fiduciosi di dimostrare l’assoluta estraneità degli stessi indagati in sede processuale, riscattando definitivamente l’immagine degli indagati stessi agli occhi di tutta la comunità”, ha concluso.