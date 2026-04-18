La rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” torna con un nuovo spettacolo nella sua 18ª edizione, organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” diretta da Vito Scarpitta con il patrocinio del Comune di Marsala ospitata nella cornice del Teatro Impero. Domenica 19 aprile, alle ore 18, Emanuela Aureli salirà sul palco con “Parlando con le stelle…”, uno spettacolo che unisce ironia, allegria e grande professionalità. La Aureli, artista poliedrica e amatissima dal pubblico, porta in scena un viaggio tra personaggi e imitazioni, cambiando voce e gestualità con sorprendente maestria. Fingendosi presentatrice di un proprio show, inizia a selezionare il maestro giusto tra divertenti provini, dove il maestro Anellino si presenta ogni volta sotto nuove identità per aggiudicarsi il ruolo. Sul palco si alternano momenti comici e scene di pura simpatia, trasformando lo spettacolo in un vero show nello show.

Aureli dà vita a una galleria di personaggi indimenticabili, dalle star del Festival di Sanremo come Mahmood, Malgioglio, Elodie e Rose Villain, ai volti storici della musica italiana come Iva Zanicchi, Albano, Ricchi e Poveri, fino a artisti internazionali come Lady Gaga. Tra risate ed emozioni, lo spettacolo rinnova i cavalli di battaglia di Emanuela e il suo repertorio sempre aggiornato, portando in teatro il garbo, la semplicità e il talento che l’hanno resa famosa in televisione. Un vero viaggio tra imitazioni, humour e genuinità, per scoprire cosa accade parlando con le stelle.

La rassegna gode del patrocinio e della compartecipazione del Comune di Marsala; main sponsor Le Caserie. Media partner Marsalac’è e Itaca Notizie. Il service audio e luci è a cura di Primafila di Gianmarco Scarpitta. Info e prevendita presso l’agenzia “I viaggi dello Stagnone” di via dei Mille e la Tabaccheria “Fischietti” in via Garibaldi.

Biglietti anche on line su Liveticket. Per info: 320.8011864 – 338.2615790.









Luogo: Teatro Impero, Piazza della Vittoria, MARSALA, TRAPANI, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 18:00

Artista: Emanuela Aureli

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