L’ormai ex tecnico del Marsala Calcio, Ignazio Chianetta ha rassegnato un po’ a sorpresa, le proprie dimissioni. Una scelta che ha del clamoroso, cosiderando che la società siciliana si trova in una posizione di classifica in linea con gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

Lo stesso Chianetta ha voluto sottolineare questo concetto: “Lascio una squadra in piena linea con la salvezza. In una posizione degna degli obiettivi prefissati. Smentisco categoricamente che io abbia avuto problemi coi giocatori, sono state dette tante falsità”.

“Il problema? Non voglio polemizzare, io vedo il calcio in un certo modo, ma essendo una materia opinabile, accetto che qualcun altro la pensi diversamente da me. C’è qualcuno che non è ancora socio, ma che lo diventerà presto e ha parlato un po’ troppo. Oltre il calcio esistono dei valori che non voglio siano calpestati”.

“Io per il Marsala Calcio ci sarò sempre, sono un marsalese e voglio che si continui su questi livelli in città. Sono contento che il Direttore Generale Li Causi abbia invocato il mio ritorno – commenta Chianetta -, vuol dire che ho lavorato bene”.

Sui rapporti con la società: “Con il Direttore Sportivo Calaiò non mi sento già da un po’, ma non ritengo che sia stato lui il problema. La ritengo una brava persona, competente e non ho alcun astio nei suoi confronti. Anche il presidente non è responsabile, ripeto c’è qualcuno che farà presto parte della società con cui non condivido certe visioni”.

Una scelta che fa onore all’ex tecnico del Marsala, non è da tutti rinunciare agli onori in queste circostanze. Chianetta lascia sicuramente un ottimo ricordo dopo la vittoria del campionato d’Eccellenza e il posizionamento a metà classifica in questa stagione.