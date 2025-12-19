I sanitari dell’ospedale Civico di Palermo hanno salvato una ragazza di 19 anni praticando per un’ora e 47 minuti il massaggio cardiaco.

La notte del 26 novembre si sono alternati tenendola in vita fino a quando non l’hanno attaccata all’Ecmo, un macchinario che permette la circolazione extracorporea, che ossigena il sangue e lo pompa nel corpo, dando tempo ai medici di trattare la causa dell’arresto cardiaco. Giada è viva, grazie al personale di turno in pronto soccorso.

Non ha riportato danni cerebrali e oggi è uscita dalla terapia intensiva per essere ricoverata nel reparto di cardiologia. Giada ha rischiato di morire per una miocardite fulminante conseguenza di un virus influenzale preso durante una vacanza in Lapponia. I familiari lo dicono sottovoce, ma c’è la speranza che possa trascorrere il Natale a casa.

A Palermo il pronto soccorso dell’ospedale Civico è l’unico che ha a disposizione l’Ecmo. L’altro macchinario è all’Ismett che non ha un pronto soccorso. A volerlo sono stati il direttore del dipartimento emergenza urgenza Vincenzo Mazzarese e il primario del pronto soccorso Massimo Geraci.

Ringraziamento da parte del presidente della Regione Schifani

“Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento e vivo apprezzamento ai medici, agli anestesisti e agli infermieri dell’Ospedale Civico di Palermo per la straordinaria professionalità e l’impegno dimostrati nel salvare la vita a una giovane paziente.

Un intervento complesso, condotto con competenza, dedizione e spirito di servizio, che rappresenta un esempio concreto di buona sanità. È questa la Sicilia che funziona, fatta di eccellenze, sacrificio e umanità, e che merita di essere valorizzata”.

Lo dichiara il presidente della Regione, Renato Schifani.