La Segreteria Regionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – USIC Sicilia – esprime le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al Maresciallo Capo Massimiliano Petraroli per il prestigioso e delicato incarico di Comandante della Stazione Carabinieri di Palermo-Olivuzza.

Il Maresciallo Capo Petraroli, 51 anni, originario della provincia di Brindisi, vanta una carriera solida, eclettica e profondamente radicata nel territorio meridionale e, in particolare, in quello siciliano. Entrato nelle fila dell’Arma dopo essere stato militare di truppa, ha iniziato il suo percorso formativo presso la Scuola Allievi di Roma, per poi svolgere il tirocinio in Calabria presso le Stazioni di Serra San Bruno e Fabrizia.

Il suo legame con la Sicilia inizia subito dopo il corso, con il trasferimento alla Stazione di Favara (AG). Promosso al grado di Appuntato, ha prestato servizio a Palermo in reparti di prima linea e ad alto indice di criminalità, tra cui le Stazioni di Palermo Uditore e il Nucleo Operativo della Compagnia San Lorenzo. Con il conseguimento del grado di Maresciallo, ha continuato a mettere la propria professionalità a disposizione della comunità palermitana, operando presso le Stazioni di Borgo Nuovo, Resuttana Colli e Falde, distinguendosi non solo per le spiccate doti operative e umane, ma anche per il decoro istituzionale, venendo frequentemente impiegato come Comandante della Guardia in Grande Uniforme Storica (GUS) presso la Legione in occasione della visita di alte personalità.

La nomina alla guida della Stazione di Olivuzza rappresenta il coronamento di un percorso professionale esemplare. Olivuzza è un presidio fondamentale, incastonato in un quartiere cruciale per il tessuto urbano, sociale ed economico di Palermo, che richiede massima attenzione, vicinanza ai cittadini e una profonda conoscenza delle dinamiche del territorio: doti che il Maresciallo Capo Petraroli ha ampiamente dimostrato di possedere.

Al Maresciallo Petraroli, collega stimato e uomo di comprovato valore istituzionale ed umano, va il più grande “in bocca al lupo” da parte di tutta la grande famiglia dell’USIC Sicilia. La sua grande passione per il podismo e la sua attitudine a non mollare mai di fronte alle sfide più impegnative, lo sapranno orientare alla guida della Stazione Olivuzza con lo stesso entusiasmo e la stessa dedizione che hanno contraddistinto tutta la sua straordinaria carriera.