E' stato prefetto di Reggio Calabria

Massimo Mariani è nato a Taranto, 62 anni è il nuovo prefetto di Palermo. Laureatosi in giurisprudenza con il massimo dei voti, presso l’università di Bari, ha assunto servizio nel 1987 nella carriera prefettizia del ministero dell’Interno, con la qualifica di vice consigliere di Prefettura. Il 23 dicembre 1996 ha assunto servizio a Roma, presso il ministero dell’Interno, dipartimento della pubblica sicurezza. Sostituisce Maria Teresa Cucinotta andata in pensione pochi giorni fa.

Nel 2005 alla prefettura di Brindisi ha svolto le funzioni di capo di gabinetto. Nel 2007 è stato viceprefetto vicario alla prefettura di Crotone. Nel 2010 è stato nominato viceprefetto vicario alla prefettura di Cosenza.

Nel 2015 ha svolto le funzioni di vice prefetto vicario presso la sede di Catanzaro. E’ stato commissario straordinario presso i comuni di Mottola (Ta); Sava (Ta); Latiano (Br); Strongoli (Kr); Platì (Rc); Scalea (Cs); Castrovillari (Cs); Cirò Marina (Kr).

Nel 2017 è stato nominato prefetto di Foggia. Nel 2019 è stato destinato a svolgere le funzioni di prefetto della provincia di Reggio Calabria.

La carriera

Trasferito il 20 gennaio 1992 alla Prefettura di Taranto, vi ha svolto, tra l’altro, le funzioni di Vice Capo di Gabinetto, Funzionario alla Sicurezza, Capo del Centro cifra, Capo della Segreteria di Sicurezza, Segretario del Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica, Responsabile del Nucleo operativo tossicodipendenze.

Dal 23 dicembre 1996 al 22 novembre 2003 ha diretto la Segreteria della Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione ex art. 10, Legge n. 82/1991. La Commissione, organismo presieduto da un Sottosegretario di Stato all’Interno, delibera in merito all’adozione delle speciali misure di protezione, oltre che sui contenuti e sulla durata delle stesse, nei confronti dei collaboratori o dei testimoni di giustizia, esposti a grave e attuale pericolo, in ragione delle dichiarazioni rese all’Autorità Giudiziaria, tra l’altro, relativamente a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (tra gli altri, associazione di stampo mafioso ( art. 416-bis c.p.) o delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art.416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di stampo mafioso).

Promosso viceprefetto nel 2002

Assegnato alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico – Logistici e della Gestione Patrimoniale, sempre nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ove ha svolto le funzioni di Dirigente dell’Area I – Accasermamento della Polizia di Stato.

È stato altresì componente della Commissione Centrale per gli interventi di sicurezza su beni immobili a disposizione di soggetti che ricoprono cariche pubbliche.

Trasferito alla Prefettura di Brindisi dal 23 maggio 2005, vi ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto, Dirigente reggente dell’Area I – Ordine e sicurezza pubblica, Responsabile del Nucleo Operativo per la sicurezza dell’economia, Responsabile dell’Ufficio Provinciale per la Sicurezza Personale. È stato inoltre Presidente della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Brindisi.

Il 30 aprile 2007 ha assunto servizio presso la Prefettura di Crotone, con le funzioni di Vice Prefetto Vicario.

Trasferito dall’11 ottobre 2010 alla Prefettura di Cosenza ove ha continuato a svolgere le funzioni di Vice Prefetto Vicario. È stato inoltre Dirigente Reggente dell’Area II – Raccordo con gli enti locali; consultazioni elettorali e Dirigente dell’Ufficio Elettorale Provinciale. Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Cosenza, delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali di Rende e di Cassano allo Jonio, della Commissione Elettorale Circondariale di Rossano.

Dal 15 giugno 2015 ha svolto le funzioni di Vice Prefetto Vicario presso la sede di Catanzaro, ove ha diretto anche l’Ufficio del Rappresentante dello Stato, (Reggente) e l’Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica (Reggente). Ha svolto altresì le funzioni di Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Catanzaro.

Nel corso della carriera il Dott. Mariani ha ricoperto numerosi incarichi.

Commissario straordinario in diversi Comuni

In particolare è stato Commissario Straordinario presso i Comuni di Mottola (TA); Sava (TA); Latiano (BR); Strongoli (KR); Platì (RC); Scalea (CS); Castrovillari (CS); Cirò Marina (KR).

È stato componente della Commissione straordinaria per la gestione del Comune di Mileto (Vibo Valentia), ai sensi dell’ art. 143, T.U.E.L.

Ha svolto le funzioni di Presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di San Giovanni in Fiore (CS).

Il Mariani ha infine presieduto le Commissioni di accesso ai sensi dell’ art. 1 e 1 bis D.L.6/9/1982, n. 629, presso i Comuni di Corigliano Calabro (CS); Casal di Principe (CE); Monte Sant’Angelo (FG), Cropani (CZ); Lamezia Terme (CZ).

A Trapani arriva il prefetto Daniela Lupo

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato nomine e un movimento di prefetti: Laura Lega, da Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è destinata a svolgere le funzioni di Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione; Renato Franceschelli, da Genova, è destinato a svolgere le funzioni di Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Cinzia Teresa Torracoda L’Aquila, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Genova; Giancarlo Di Vincenzo, da Pescara, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto de L’Aquila; Flavio Ferdani, da Macerata, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Pescara; Isabella Fusiello (dirigente generale della polizia ora nominata Prefetto) è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Macerata; Massimo Mariani, da Reggio Calabria, anche con incarico di Commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di San Ferdinando (Rc), è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Palermo; Clara Vaccaro, da Vice Capo Dipartimento, direttore Centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Reggio Calabria, anche con incarico di Commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di San Ferdinando (Rc); Daniela Lupo, da Piacenza, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Trapani; Giuseppe Alfredo Ponta (nominato Prefetto) è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Piacenza; Antonio Cananà, da Viterbo, è destinato a svolgere le funzioni di Capo dell’Ispettorato generale di amministrazione presso il Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie; Gennaro Capo, da Rieti, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Viterbo; Pinuccia Niglio (nominata Prefetto) è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Rieti.