Il Covid e la sua forza psicologica

Massimo Minutella ha raccontato in diretta il suo rapporto con il “covid”. Dopo una settimana di stop, è ripartito il talk show Casa Minutella. Massimo ha voluto raccontare a tutto il pubblico la sua esperienza col virus. “Domenica scorsa mi è venuta la febbre molto alta. Così la mattina successiva ho fatto il tampone ed è risultato negativo. Stavo male, avevo i sintomi di una brutta influenza. Ma tutto qua”. Per precauzione, il conduttore tv si è sottoposto nuovamente al tampone il giorno successivo. La febbre non passava e i sintomi di spossatezza sembravano un chiaro indizio dell’aver contratto il virus. “Martedì scorso dopo ho rifatto il test ed ho scoperto la mia positività al Covid. Ed è in quel momento che La malattia cambia completamente. E’ come se si accendesse un segnale di pericolo. Ho avuto la sensazione che sul piano psicologico la malattia fosse cambiata completamente. E’ una questione di prospettiva. Parlando con altre persone ho scoperto che è una sensazione provata da molti”.

Dal racconto di Massimo Minutella sembra che il Covid, oltre alla sua carica patogena, aggredisca anche il nostro inconscio, generando uno stigma che condiziona le sensazioni delle persone afflitte dal virus. La paura del Covid a livello psicologico è un fatto concreto. Ascoltando il racconto di Minutella, sia Antonio Cascio (Primario di malattie infettive al Policlinico di Palermo), sia Renato Costa (Commissario Covid per Palermo), hanno spiegato quanto delicato sia l’aspetto psicologico nell’affrontare questa malattia.

Ancora positivo al test del Covid, Massimo Minutella ha condotto la puntata del suo show in collegamento da casa. Casa Minutella va in onda il martedì e il giovedì alle 14.45 su Blogsicilia.it, Tempostretto.it e su Video Regione, canale 16 del Digitale terrestre.