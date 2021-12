La dichiarazione del primario a Casa Minutella

Il numero dei guariti da Covid? Come vanno letti i dati delle guarigioni dall’infezione, quelli che vengono riportati ogni giorno nel bollettino del Ministero della Salute? Lo ha spiegato Antonio Cascio, primario di Malattie infettive del Civico di Palermo, nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Minutella.

Il numero dei guariti da Covid? Cascio, “è un numero che serve a dare ottimismo”

“E’ bello sentire dire che le persone guariscono, ma quel dato è poco utile. Ovviamente si guarisce dal Covid. Alcuni restano paucisintomatici o devono affrontare il cosiddetto longcovid. Ma a volte il termine guarigione corrisponde al fatto che una persona è uscita, è stata dimessa dall’ospedale. Questo dato serve soprattutto a tracciare le numeriche. In fondo, il numero dei guariti non è molto utile, è un qualcosa che viene detto per dare un po’ di ottimismo alla popolazione.