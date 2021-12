In arrivo l'ordinanza del ministro della Salute

Crescono i numeri del contagio da Covid19 e la Sicilia entrerà in zona gialla. Dal prossimo 3 gennaio, ossia da lunedì, assieme a Lombardia, Piemonte e Lazio. È in arrivo l’ordinanza del ministro della Salute per il passaggio di fascia sancito da un preoccupante trend che nelle ultime settimane ha fatto galoppare il virus, complice la variante Omicron.

Musumeci “È tempo di rispettare regole che conosciamo da due anni”

“Anche la Sicilia, come ho anticipato nei giorni scorsi, entra in fascia gialla”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dopo la decisione adottata dal ministro della Salute e comunicata al governatore dell’Isola.

Il governatore dell’isola prosegue: “Rispetto a un anno fa e nonostante la massa enorme di contagi, potrebbe apparire una minima restrizione. Ma io voglio fare ancora appello a tutti i siciliani: è tempo di rispettare le regole che conosciamo da due anni. I nostri cittadini hanno mostrato di essere responsabili, lo conferma l’aumento delle vaccinazioni in questi ultimi giorni. Attenzione, quindi, alla serata di oggi. Possiamo vivere la nostra socialità serenamente: basta farlo con accortezza”.

Orlando “Esito prevedibile, così si andrà in zona rossa”

Arriva il commento anche del sindaco di Palermo Leoluca Orlando. “Accade ciò che era prevedibile – sottolinea il primo cittadino del capoluogo siciliano – l’ingresso a partire da lunedì prossimo della Sicilia in zona gialla non è un inasprimento particolarmente significativo ma se non comprendiamo tutti il pericolo a cui andiamo incontro, presto la Sicilia sarà zona rossa”.

“Governo renda obbligatoria la vaccinazione”

Orlando, intervenuto a Radio In, ha inoltre aggiunto: “Per questo torno a sollecitare il governo affinché renda obbligatoria la vaccinazione. I messaggi incoraggianti e allarmanti che ormai si alternano da mesi non servono ad alimentare la fiducia dei cittadini e neanche alla ripresa delle attività economiche. Dobbiamo uscire fuori da questa condizione emergenziale e per farlo l’unica strada è rendere obbligatorio il vaccino”.