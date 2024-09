La proposta

E’ stata approvata dalla prima circoscrizione di Palermo la proposta che potrebbe rivoluzionare la celebrazione dei matrimoni civili in città. Durante l’ultima seduta del consiglio, è stata presentata la funzione propositiva che mira a consentire la celebrazione dei matrimoni di rito civile anche la domenica, presso il salone dei matrimoni della Fonderia.

“Siamo indietro rispetto ad altre città”

Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione e promotore dell’iniziativa, ha espresso il suo disappunto riguardo alla situazione attuale. “Siamo indietro rispetto ad altre città” – ha dichiarato -. Nicolao sottolinea che non comprende perché Palermo, quinta città d’Italia, non possa offrire questa opportunità ai futuri sposi.

“Non comprendo il motivo per cui la quinta città d’Italia non possa celebrare i matrimoni anche la domenica – dichiara – immagino sia un problema legato alle risorse economiche, ma mi pare che adesso i conti del comune vadano meglio, quindi, perché non considerare l’ampliamento di questo servizio? – continua – ciò faciliterebbe la possibilità a coloro che hanno attività commerciali di sposarsi nel giorno di chiusura, fermo restando la possibilità di destinare volontariamente un contributo volontario in favore di questo istituto”.

L’estensione dei matrimoni civili di domenica

L’estensione dei matrimoni civili alla domenica rappresenterebbe una soluzione vantaggiosa per molte coppie, in particolare per coloro che gestiscono attività commerciali e non possono permettersi di assentarsi durante la settimana. Nicolao ha inoltre proposto l’idea di un contributo volontario da destinare all’istituto, per garantire sostenibilità economica di questa iniziativa.

Istanza approvata dal consiglio di prima circoscrizione

L’istanza di estendere le celebrazioni di nozze civili alla giornata di domenica è stata recentemente approvata dal consiglio della prima circoscrizione. Questo passo rappresenta un importante cambiamento nella gestione dei servizi civili, mirato a facilitare la vita dei cittadini e rispondere alle loro esigenze.

L’iniziativa, che ha suscitato un ampio consenso tra i membri del consiglio, porterà ora la proposta al primo cittadino e all’assessore al Personale, Dario Falzone. Molti contribuenti infatti, hanno espresso la necessità di poter pianificare le proprie nozze in giorni più comodi, dato che il sabato è spesso occupato da altri impegni.

Like this: Like Loading...