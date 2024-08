“Il recente evento organizzato dal Moto Club Good Bikers di Palermo è l’ennesima dimostrazione della vitalità e della creatività che animano la nostra città. Palermo, con il suo fascino senza tempo e la sua capacità di abbracciare il nuovo, si conferma ancora una volta come un palcoscenico ideale per iniziative che sanno coniugare tradizione e innovazione”, ha dichiarato Vincenzo Figuccia, Deputato Questore dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Il matrimonio in stile “on the road”, che ha visto una coppia di americani, Maria Carla e Gerard, celebrare le loro nozze accompagnati da un corteo di motociclette nel cuore del centro storico di Palermo, è un esempio lampante di come la nostra città sappia accogliere e reinterpretare eventi in modo unico e memorabile. “Questo evento”, continua Figuccia, “non solo ha attirato l’attenzione dei cittadini e dei turisti presenti, ma ha anche sottolineato il ruolo di Palermo come centro nevralgico di cultura e innovazione, capace di affascinare e coinvolgere anche chi arriva da lontano”.



“Voglio esprimere il mio plauso a Leonardo Salerno Presidente del Moto Club Good Bikers,, che con questa iniziativa ha saputo esaltare l’immagine di Palermo a livello internazionale, mostrando quanto la nostra città possa essere versatile e pronta ad accogliere eventi fuori dall’ordinario, che uniscono tradizione e modernità in modo armonioso”, ha concluso Figuccia.



Questo episodio, che ha reso ancora più vivace e colorata la nostra città, è un segno tangibile della capacità di Palermo di rinnovarsi e di proporsi come meta ideale per esperienze uniche, che restano impresse nella memoria di chi le vive. Un esempio virtuoso di come l’iniziativa privata, quando ben inserita nel contesto urbano e culturale, possa contribuire a valorizzare il nostro territorio, arricchendo il tessuto sociale e promuovendo un’immagine positiva della nostra terra.



