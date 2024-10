Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica d’Albania Bajram Begaj sono arrivati a Piana degli Albanesi (Palermo). Ad accoglierli il presidente della Regione Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il prefetto Massimo Mariani e il sindaco di Piana degli Albanesi Rosario Petta. Dopo l’incontro tra Bajram Begaj e il Presidente della Repubblica Mattarella in piazza Vittorio Emanuele è previsto il trasferimento a piedi verso il museo della cultura Arbëreshe “Nicola Barbato e la visita museale. Poi i due presidenti si sposteranno alla cattedrale di San Demetrio Megalomartire poi l’incontro presso il teatro del Seminario, infine la deposizione di una corona di fiori a Portella della Ginestra.

“Giornata memorabile”

“Una giornata memorabile e un’occasione istituzionale di livello internazionale e di raro rilievo ci attendono con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente della Repubblica d’Albania Bajram Begaj – dice il sindaco Rosario Petta – La visita di oggi con alcune tappe nella cittadina arbëreshe, in occasione dell’Incontro sulla storia e la cultura arbëreshe in Sicilia. Saranno presenti le massime autorità locali, civili, militari ed i sindaci dei Comuni arbëreshë di Sicilia e d’Italia.

Rafforzamento dei Legami tra Italia e Albania

“L’incontro – spiega il sindaco Petta – rappresenta un momento di rafforzamento dei legami storici, culturali e politici che uniscono l’Italia e l’Albania. La visita dei due presidenti, rappresenta non solo un segno di amicizia e collaborazione tra l’Italia e l’Albania, ma anche un momento importante per celebrare la nostra comune eredità culturale, che affonda le radici in secoli di scambi e integrazione con le comunità Arbëreshe in Italia, esempio di convivenza tra le diverse culture. Piana degli Albanesi rappresenterà al meglio tutte le comunità Arbëreshe d’Italia e noi cittadini, prima che amministratori, di questa splendida comunità siamo orgogliosi ed emozionati nel vederla splendere ed essere riconosciuta e conosciuta per ciò che la rende unica e straordinaria”.

