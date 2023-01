I Carabinieri mettono fine alla latitanza del boss trapanese

E’ stato arrestato a Palermo Matteo Messina Denaro. Il boss è stato fermato dai carabinieri alla Clinica La Maddalena di Palermo. Da oltre un anno, dopo essere stato operato, era in terapia per curare una forma tumorale. In ospedale, il boss s’era registrato con il falso nome di Andrea Bonafede.

Latitante da oltre trenta anni, il capo mafia di Castelvetrano deve rispondere di numerosi omicidi, ed è considerato uno dei mandanti delle stragi del 1992 e del 1993.