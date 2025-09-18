Appuntamento in piazza il 19 settembre

Settembre accende Monreale con un ricco cartellone di eventi che trasformeranno la città in una festa diffusa. Tradizioni, arte, musica e gastronomia si fondono in un calendario pensato per animare il centro storico e coinvolgere cittadini e turisti, offrendo un’esperienza immersiva nel cuore del territorio.

Il cuore pulsante della rassegna è il Murriali Food Feast 2025, in programma dal 19 al 21 settembre, con un’esplosione di sapori, eventi enogastronomici e musica live. L’appuntamento più atteso è senza dubbio quello con Max Gazzè, che venerdì 19 porterà sul palco di piazza Guglielmo II (ore 22:30) il suo tour “Musicae Loci 2025”.

Tre giorni di festa, musica e spettacolo

Il Food Feast parte ufficialmente venerdì 19 settembre alle ore 18 in piazza Canale, con l’inaugurazione alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, dell’assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco, della giunta comunale, degli organizzatori e degli espositori.

Lungo le vie del centro, per tre giorni consecutivi, stand e bancarelle accompagneranno il pubblico in un viaggio tra prodotti tipici, street food e piatti della tradizione siciliana. Il tutto arricchito da show cooking dal vivo e performance musicali che si alterneranno tra le piazze e i vicoli del borgo normanno.

Oltre al concerto di Max Gazzè (evento di punta dell’intero cartellone) il calendario musicale prevede una serie di live e tributi che spaziano dallo swing al jazz, dalla musica balcanica al psychedelic blues, regalando ogni sera atmosfere diverse e coinvolgenti.

Il cantautore romano, tra i nomi più originali e raffinati della scena musicale italiana approda a Monreale con un tour che intreccia musica e territorio, pensato per valorizzare le piazze italiane più emblematiche attraverso un live coinvolgente e carico di significati.

Il concerto, gratuito e attesissimo, inizierà alle 22.30 e promette di richiamare a Monreale fan da tutta la Sicilia. Sullo sfondo, la maestosa Cattedrale renderà la serata ancora più suggestiva, trasformando il live in un’esperienza unica, tra musica e bellezza architettonica.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Assessorato allo Spettacolo, punta a fare di Monreale non solo una tappa turistica, ma un punto di riferimento per chi cerca esperienze autentiche, cultura viva e accoglienza vera.

Tra una cassatella e un concerto sotto le stelle, Monreale è pronta a farsi vivere. Il consiglio? Segnatevi le date, mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dai suoni e dai profumi di settembre.

Luogo: Piazza Guglielmo II, Piazza Guglielmo II, MONREALE, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Murriali Food Feast

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.