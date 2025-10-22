Nuovi controlli allo Zen 1 e 2 di Palermo dopo l’omicidio di Paolo Taormina, il giovane ucciso davanti al pub gestito dalla famiglia da Gaetano Maranzano un giovane di 28 anni residente in via Costante Girardengo.

Duecento uomini delle forze dell’ordine

I controlli di polizia di Stato, carabinieri e dalla guardia di finanza vedono l’impiego sul campo di circa circa 200 uomini dei reparti territoriali e dei reparti organici, di elicotteri, cinofili antisabotaggio e antidroga dei reparti speciali.

Si cercano armi e droga

Si cercano armi e droga tra i casermoni. I controlli sono anche su auto, moto e scooter nelle aree sensibili, sui residenti destinatari di misure di prevenzione e di sicurezza, l’accertamento di violazioni amministrative, il riscontro dei requisiti previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento a licenze, autorizzazioni e regolarità delle attività commerciali.

Controlli integrati su più fronti

I servizi sono integrati dal controllo aereo attraverso indicazioni provenienti dagli elicotteri delle forze di polizia impiegate che, già da alcune ore, stanno sorvolando i popolosi quartieri restituendo immagini in tempo reale alla sala operativa per ulteriori approfondimenti e che, in presa diretta, inviano immagini alla Sala Operativa della Questura.

Il bilancio dei controlli

Due persone arrestate, sequestrata droga e 57 persone denunciate per occupazione abusiva di immobile e una per porto abusivo di armi. Sono i risultati dei controlli scattati questa mattina allo Zen da parte di polizia, carabinieri e guardia di finanza dopo l’omicidio di Paolo Taormina, il giovane ucciso davanti al pub gestito dalla famiglia da Gaetano Maranzano un giovane di 28 anni residente in via Costante Girardengo. Nel corso dei controlli sono stati multati anche alcuni esercizi commerciali per carenze strutturali e per irregolarità sulla Scia sanitaria e mancata autorizzazione all’installazione di telecamere, impiego di lavoratori in nero, mancata formazione, sospensione di attività imprenditoriale e violazione di Scia sanitaria. Sono state identificate circa 700 persone, di cui 207 con precedenti ed altri 15 già sottoposti a misure di prevenzione, controllati 288 mezzi, effettuati 5 posti di controllo, elevate 27 contestazioni di violazione del Codice della Strada, per un valore totale delle sanzioni che supera i 18.000 euro.

Controlli analoghi il 15 e 16 ottobre

Controlli analoghi sono stati effettuati la scorsa settimana ed esattamente il 15 e 16 ottobre a pochi giorni dell’arresto di Gaetano Maranzano per l’omicidio di Paolo Taormina.

In particolare il 16 ottobre i carabinieri della stazione San Filippo Neri, con il supporto del personale del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato cinque persone, nel quartiere “Zen 2”, nel corso di un‘operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Si trattava per lo più di persone che si erano opposte ai controlli, in due casi scagliandosi contro i militari. L’operazione quel giorno assunse toni ancora più critici durante le fasi di perquisizione: oltre un centinaio di persone ha infatti affollato le aree comuni del padiglione nel tentativo di ostacolare l’intervento dei militari, con minacce, insulti e aggressioni fisiche.