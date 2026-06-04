I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno scoperto una maxi discarica abusiva grazie alle immagini riprese dall’elicottero. Sono stati denunciati un 61enne e una 20enne, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di scarti.

Grazie ai militari del 9° nucleo elicotteri di Palermo, è stato individuato un fondo privato in contrada Caracoli, trasformato in una discarica abusiva di circa 3 ettari, dove erano depositati 115 veicoli non più circolanti.

L’ispezione dei militari con i carabinieri del nucleo investigativo ambientale ha documentato la presenza di residui di roghi tossici, utilizzati per lo smaltimento criminale di scarti che hanno provocato inquinamento nella zona.

L’operazione odierna testimonia la dedizione costante dei Carabinieri nella tutela del patrimonio naturale.

L’impiego coordinato di tecnologie avanzate, come gli elicotteri, e di reparti specializzati nella polizia ambientale permette di colpire con precisione quei comportamenti criminali che mettono a rischio la salute pubblica e l’integrità del territorio.

La lotta all’inquinamento non è solo un compito istituzionale, ma una missione quotidiana per garantire alle future generazioni un ambiente sano e protetto dalle speculazioni illecite.