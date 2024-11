L’operazione Moby Dick coordinata dalla procura europea ha coinvolto 195 indagati. Le indagini sono state coordinate dai sostituti Gery Ferrara, Amelia Luise, Giordano Baggio, Sergio Spadaro e Gaetano Ruta che coinvolge varie città d’Italia, soprattutto Milano, Roma e Napoli, e anche diversi Paesi. C’è anche un palermitano finito in carcere, Antonio Lo Manto, 51 anni, e sono stati eseguiti diversi sequestri anche a Cefalù.

Gli arrestati in carcere

Antonio Lo Manto di Palermo, Luca Annunziata di Pompei (Napoli), Rodolphe Ballaera, nato in Belgio e residente a Milano, Stefano Bove di Roma, Aldo Bramucci di Civitavecchia (Roma), Francesco Carcuro di Bologna, Giovanni Conti di Roma, Paolo Attilio Remo Cotini di Milano, Daniele De Cuppis di Milano, Francesco De Marco di Milano, Manuel Delfini di Roma, Corina Enescu nata in Romania e residente negli Emirati Arabi Uniti, Vittorio Felaco di Napoli, Luca Gillone di Casale Monferrato (Alessandria), Luca Gorlero di Rapallo (Genova), Salvatore Grillo di Capua (Caserta) e residente a Roma, Daniel Grossman, nato in Svizzera, Maya Krasmirova Metodieva nata in Bulgaria, Simone Liparulo di Napoli, Antonio Lo Manto di Palermo, Saverio Salvino Longhitano nato in Germania e residente a Basiglio (Milano), Lorenzo Libero Margiore di Napoli, Cosimo Marullo nato a Napoli e residente a Dubai, Gennaro Marullo nato Napoli, Marco Mezzatesta di Roma, Massimo Noviello di Napoli, Giovanni Nuvoletta di Napoli, Luigi Oliva di Napoli, Vincenzo Perrillo di Napoli, Massimo Picinelli di Bologna, Marco Ravanelli di Lodi (Milano), Pasquale Rinaldi di Manfredonia (Foggia), Menno Tabor nato nei Paesi Bassi, Roberto Trebiani di Roma, Serena Veccia di Roma.

Ai domiciliari

Sono finiti ai domiciliari: Gabriele Giuseppe Azzarà di Genova, Gianfranco Colamussi di Foggia, Vito Colamussi di Foggia, Carlo Arturo Cremaschi, nato a Milano e residente a Novara, Andrea Del Gaudio di Bologna, Andrea Malù di Arezzo, Luca Mancinelli di Latina, Lucio Robustelli di Scafati (Salerno), Enzo Tammaro di Napoli.

Interdittiva per un anno

Sono sottoposti a un’interdittiva per un anno e non potranno esercitare attività d’impresa: Stefano Bruno Martini di Milano, Maurizio Perconti di Roma, Luca Perconti di Roma, Silvana Carla Maria Stiriti di Milano.

I sequestri

Numerosi i sequestri, eseguiti anche in provincia di Palermo e nello specifico a Cefalù, dove sono stati apposti i sigilli a: Complesso residenziale Baia degli Ulivi di Cefalù, in contrada Mazzaforno di proprietà di Sunsea srl, Immobili in contrada Cicirata a Cefalù di proprietà della Nemsys Pte Ltd, Complesso immobiliare “Tenuta Spinola” composto da fabbricati e terreni in contrada Testardita a Cefalù di proprietà della Trident srl.