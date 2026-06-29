Gli agenti della V Sezione della Squadra Mobile, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di tre palermitani, un 40enne e due 49enni, i quali dovranno rispondere dei reati di rapina, riciclaggio e ricettazione.

Nel primo pomeriggio del 31 gennaio 2025, una Fiat Tipo, oggetto di furto, con a bordo il solo autista sfondò la vetrata dell’ufficio postale di via Empedocle Restivo a Palermo. I rapinatori si fecero consegnare il denaro contante per circa 100 mila euro che gli impiegati dell’Ufficio Postale stavano versando nello sportello Atm, della filiale.

Le indagini hanno ricostruito che i palermitani già parecchi giorni prima dell’assalto, avessero pianificato il raid, riunendosi in un covo nell’area di viale del Fante e qui avessero lasciato uno.l scooter rubato, poi lasciato parcheggiato nei pressi della filiale postale ed utilizzato per la fuga.
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