Banda del buco è entrata in azione alla gioielleria Bracco in via Mariano Stabile a Palermo. Il bottino è di circa 600 mila euro. I ladri hanno portato via orologi Rolex, gioielli e contanti. A lanciare l’allarme sono stati il titolare e i dipendenti questa mattina, alzando la saracinesca dell’attività. Sull’episodio indagano gli investigatori della squadra mobile della polizia.

Secondo una prima ricostruzione i ladri, dopo essere entrati in un’attività commerciale adiacente, forse abbandonata, avrebbero praticato un foro in una parete riuscendo ad avere libero accesso nella gioielleria. Non è chiaro di quanto tempo abbia avuto bisogno la banda che, approfittando del buio, si sarebbe allontanata con un maxi bottino che deve essere ancora quantificato. La prima stima va da 600 mila agli 800 mila euro.

I primi rilievi sono stati effettuati dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale che hanno passato poi il testimone ai colleghi della squadra mobile. Sul posto anche il personale della Scientifica alla ricerca di impronte o altre tracce del passaggio dei ladri. Non è chiaro se la gioielleria sia dotata di telecamere e di un impianto d’allarme e se qualcosa non abbia funzionato a dovere.