Intervento in massa dei vigili del fuoco

E’ stato spento solo alle cinque di questa mattina l’incendio divampato nella zona di monte Petroso a San Martino delle Scale, frazione del comune di Monreale (Pa).

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per cercare di circoscrivere le fiamme appiccate ieri pomeriggio ed evitare danni alle abitazioni nella zona.

Prima a causa del vento e poi per la scarsa visibilità i canadair non sono mai entrati in azione. E’ stato dunque molto più complicato del previsto riuscire a spegnere il rogo che ha divorato alcuni ettari di bosco e macchia mediterranea.