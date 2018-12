Sanzioni per 65 mila euro

La polizia di Stato multato con 65 mila euro un bar di via Brunelleschi a Palermo dove sono state installate senza la licenza per la raccolta delle scommesse 5 slot machine e 12 postazioni internet, comprensive di schermi video e 6 stampanti termiche per consentire le giocate ai vari palinsesti sportivi.

Le multe sono scattate per il gestore del locale, al concessionario e al proprietario delle apparecchiature. Tutte le apparecchiature informatiche sono state sequestrate compresi anche i 2 computer per la raccolta delle scommesse.

A far da “cornice” all’attività amministrativa il controllo di 22 veicoli, l’identificazione di 59 persone, l’elevazione di verbali per illeciti al Codice della Strada per un valore superiore ai 3000 euro.

E’ stata, inoltre, contestata una guida senza patente, poiché mai conseguita dal conducente del veicolo.