Operazione di polizia municipale e carabinieri

Operazione polizia municipale e carabinieri in piazza Tommaso Natale a Palermo. Su disposizione della procura di Palermo è stata posta sotto sequestro giudiziario una vasta porzione di sede stradale, circa 130 metri, utilizzata come sede da un storico venditore abusivo di frutta e verdura.

In questi anni sono state decine i sequestri. Negli ultimi tre anni gli interventi erano divenuti frequenti senza mai risolvere il problema ed in alcuni casi la merce veniva esposta dopo neanche due ore dall’intervento della polizia municipale È la prima volta che la Procura dispone una misura così restrittiva nei confronti di un venditore abusivo.

Un uomo di 44 G.F. è stato denunciato per invasione ed occupazione di spazi pubblici. L’atea è stata data in giudiziaria custodia al Comune, proprietaria dell’area, per verificare la possibilità di riqualificarla e restituirla alla pubblica fruizione trasformandola in una villetta e rendere difficile installare gli stand per la vendita di frutta e verdura.

Da oggi si aprono nuovi scenari per i venditori abusivi che reiterando la loro condotta abusiva mettono a repentaglio la sicurezza urbana.