Sono 26 le persone denunciate al termine di una maxi operazione condotta dai carabinieri nel quartiere Borgo Nuovo di Palermo. Negli ultimi mesi sono stati segnalati numerosi episodi di furto ai danni di scuole, uffici pubblici e luoghi di culto. I militari della Compagnia Palermo San Lorenzo, insieme ai colleghi del 12° reggimento “Sicilia”, alle unità cinofile di Palermo Villagrazia, al nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e al nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), hanno effettuato controlli capillari in tutta l’area riscontrando numerose irregolarità.

I reati

I denunciati sono accusati, a vario titolo, di furto aggravato, occupazione abusiva di edifici, porto illegale di armi od oggetti atti ad offendere, guida senza patente, introduzione nello Stato di monete falsificate, spaccio di sostanze stupefacenti e altri reati.

In particolare: 13 persone sono state denunciate per furto di energia elettrica. I tecnici dell’Enel hanno accertato diversi allacci abusivi diretti alla rete di E-Distribuzione. Per 8 persone la denuncia è scattata per invasione di edifici; il personale dell’istituto autonomo case popolari ha accertato l’occupazione di unità immobiliari in assenza di regolare assegnazione.

Una persona trovata in possesso di un manganello telescopico, invece, è stata denunciata per porto abusivo di armi; altra denuncia per una persona trovata in possesso di 960 euro false. Una terza per guida senza patente per reato reiterato nel biennio mentre un altro ancora, è stato fermato con oltre cinque grami di cocaina e accusato di spaccio.

Ispezionate due attività commerciali

Il personale del Nas e del Nil ha ispezionato due attività commerciali, che sono state multate per 2.000 euro con relativa proposta di chiusura delle attività.

Il dato complessivo

Complessivamente sono state identificate 233 persone, controllati 148 veicoli di cui 16 sottoposti a sequestro, contestate 49 sanzioni al codice della strada per un totale di oltre 59.000 euro relative a guida senza patente, omessa revisione, mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, nonché segnalati 6 giovani alla prefettura di Palermo quali assuntori di sostanze stupefacenti.