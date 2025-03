Due giovani di 23 e 22 anni sono stati aggrediti e picchiati a Bagheria in via Papa Giovanni XXIII da un branco di ragazzini. L’aggressione è avvenuta la scorsa notte.

Non si conoscono i motivi che hanno innescato la lite finita a calci e pugni contro le due vittime. I feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati in ospedale in codice giallo.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per riuscire a identificare i ragazzi che hanno aggredito le vittime.