Intervento della polizia

La polizia di Stato è intervenuta, la scorsa notte, in una zona non distante dalla stazione centrale dove era scoppiata una rissa tra due gruppi composti entrambi da palermitani e extra comunitari.

Qualche parola di troppo e i due gruppi sono venuti alle mani. I feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Alcuni portati in ospedale. Gli agenti hanno iniziato a identificare i contendenti e cercare di capire cosa fosse successo.

Dai primi riscontri sembrerebbe che la lite sia stata provocata da alcune battute scambiate tra i due gruppi e che sarebbero state interpretate come derisorie ed offensive, così da scaldare gli animi.

Sono già in corso indagini per riscontrare la veridicità della versione resa dai protagonisti e per accertare eventuali, ulteriori responsabilità.

Non è stato semplice risalire ai componenti delle due fazioni visto che nonostante fossero le tre di notte erano tantissimi i curiosi nei pressi della stazione.