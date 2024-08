Gli agenti di polizia di Stato sono intervenuti la scorsa notte per sedare una rissa tra una ventina di giovani alla Vucciria in piazza Caracciolo. I poliziotti sono riusciti a fermare la violenza e disperdere i ragazzi ed evitare così ben più gravi conseguenze.

Sono in corso indagini per individuare i partecipanti all’aggressione.

Nel corso dei controlli sono stati multati quattro pub per non avere installato di misuratore fiscale, la violazione del regolamento sui dehors, l’occupazione di suolo pubblico, la mancata esibizione di Scia in un locale e l’assenza di Scia per la somministrazione di cibi. Quest’ultima irregolarità comporterà una sanzione di 5.000 euro.