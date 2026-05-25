Maxi rissa con colpi di pistola tra via Isidoro La Lumia e via Quintino Sella. Una ragazza di 22 anni è stata ferita alla testa da un proiettile e trasportata a Villa Sofia.

L’allarme al 112 è scattato poco dopo le tre di notte, voci concitate parlavano di una furibonda rissa fra giovani, all’incrocio fra via Isidoro La Lumia e via Quintino Sella, la zona dei locali e della movida. Decine di auto di carabinieri e polizia sono giunte sul posto. Intanto, una giovane arrivava al pronto soccorso di Villa Sofia, ferita di striscio da colpi di pistola.

Adesso, la zona è transennata: i carabinieri della Compagnia Piazza Verdi e i colleghi del nucleo Investigativo stanno facendo i rilievi e stanno ascoltando alcuni giovani, per ricostruire esattamente cosa sia accaduto. Gli investigatori hanno acquisito anche i filmati di alcune telecamere della zona, che avrebbero ripreso la scena.

Le condizioni della giovane ferita

È ricoverata in osservazione all’ospedale Villa Sofia di Palermo la giovane di 22 anni colpita di striscio da un colpo d’arma da fuoco durante una rissa la scorsa notte a Palermo in una delle zone della movida molto frequentata. La giovane è vigile e non in pericolo dj vita. Il proiettile l’ha ferita alla testa.

Dovrà subire un intervento chirurgico la giovane di 22 anni è stata ferita arma da fuoco la scorsa tra via Quintino Sella e via Isidoro La Liumia. La giovane è stata raggiunta da un proiettile nella regione temporo parietale destra. Il proiettile le è rimasto sotto la cute e le ha provocato una frattura della teca cranica. Nonostante la ferita non è in pericolo di vita.

Il Comitato La Lumia, qui le regole non vanno rispettate

“Qualcuno ha deciso che qui in questa zona, ormai zona rossa, le regole non vanno rispettate”. Lo dice Antonella Ferraro presidente del Comitato La Lumia che da anni si batte per regolamentare la movida in quella zona diventata ormai insostenibile. “Stanotte tra le 2.30 e le 2.45 siamo stati svegliati da esplosioni – dice Antonella Ferrara – pensavamo a giochi d’artificio. Poi si è compreso che fossero spari. Erano vere pistolettate. Abbiamo saputo poi appunto che c’è stata una ragazza ferita. I residenti hanno chiamato il 112 e sono arrivati polizia e carabinieri e le ambulanze”. Scene già viste diverse volte nella zona. “Noi del Comitato di viola Lumia e dintorni, che da tanti anni combattiamo, contrastiamo, denunciamo, siamo affidati a un avvocato, abbiamo di tutto per chiedere il rispetto delle regole – aggiunge Antonella Ferraro – Il risultato è questo risultato, che tutto il lavoro, l’energia, la voglia, il desiderio che le regole vengano, come dire, perseguite, ma in realtà non c’è, perché non c’è qualcuno che ha deciso che le regole non devono essere osservate. Come quanto successo stanotte, appunto, che non si spiega come sia in zona rossa sia capitata questa, chiamiamola stranezza, per usare un eufemismo”.