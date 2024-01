Una rissa è divampata la scorsa notte dopo un incidente stradale a Palermo. Il bilancio è di tre feriti del tamponamento avvenuto intorno alla mezzanotte all’altezza di via Uditore dove sono intervenuti poliziotti, vigili urbani e pompieri che hanno spento l’incendio. Dopo lo scontro un gruppo di persone si sono picchiate. Qualcuno è intervenuto sul luogo dell’incidente e ha iniziato a picchiare uno degli automobilisti coinvolti. Lo scontro tra una Peugeot 207 e la Fiat Idea. I due conducenti, rispettivamente di 21 e 31 anni, e una passeggera di 32 sono finiti al pronto soccorso dell’Ingrassia ma nessuno di loro avrebbe riportato gravi conseguenze. Indagini sono in corso per accertare chi ha preso parte alla scazzottata.

Subito dopo l’incidente avvenuto all’incirca a mezzanotte – come mostrano le immagini riprese con lo smartphone da una residente – quattro o cinque persone si sono affrontate con calci, pugni e ginocchiate. Il video, realizzato pochi minuti dopo l’impatto, mostra uno dei soggetti coinvolti che strappa via il paraurti da una delle auto. Poi si avvicina ad altri soggetti, fermi sul ciglio della strada, e qualche istante dopo parte la rissa. “Manuel, ma che c. fai?”, urla una ragazza.

Dopo la rissa due di loro, intervenuti forse per dar manforte a una delle parti, si allontanano a bordo di una station wagon di colore grigio in direzione Borgo Nuovo. Solo successivamente sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale e i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo che ha danneggiato la Peugeot 207, e infine alcune pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale che hanno riportato la calma e liberato la strada, ormai affollata di curiosi, in attesa che i mezzi venissero rimossi. Al momento non risultano esserci denunce.