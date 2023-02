Maxi sequestro di sigarette sull’autostrada Palermo Messina, arrestato il corriere

Ignazio Marchese di

I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato 12 tonnellate di tabacchi trovati in autoarticolato con targa bulgara, bloccato e controllato nella zona del casello autostradale di Buonfornello, sull’autostrada Palermo Messina in direzione del capoluogo siciliano.

E’ stato arrestato il corriere Aleksandar Kolev Hristov, 34 anni di Gabrovo (Bulgaria). I controlli sono scattati la scorsa settimane da parte del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo.

I militari grazie al cane anticontrabbando “Arca” hanno scoperto quello che è uno dei più grossi carico illegale di sigarette scoperto in Sicilia negli ultimi anni. Erano nascoste 45.000 stecche di sigarette di contrabbando con il marchio “Merit” che sembravano perfettamente simili alle originali. I tabacchi lavorati esteri, per un peso complessivo di 12.150 chili, sono stati sequestrati.

La vendita al dettaglio avrebbe fruttato ricavi per oltre 1,8 milioni di euro. Il corriere, di nazionalità bulgara, è stato tratto in arresto in flagranza di reato accusato di contrabbando e introduzione nello Stato di prodotti contraffatti e portato alla Casa Circondariale Pagliarelli. L’arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto la custodia in carcere.