Un maxi tamponamento in viale Regione Siciliana in direzione Trapani. Quattro auto si sono scontrate e una donna è rimasta incastrata nella vettura.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre una donna dall’abitacolo. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 per trasportare i feriti negli ospedali.

Oggi tanto lavoro per i vigili urbani dell’infortunistica. Oltre a questo incidente se n’è verificato un altro in via Lincoln. Una donna è stata investita mentre attraversava la strada

E un altro incidente si è verificato in viale dei Picciotti e in Regione Siciliana nei pressi di via Leonardo da Vinci.