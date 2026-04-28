Francesco Cerrito, ex direttore del dipartimento socio sanitario dell’Asp di Palermo, ha patteggiato una pena a 3 anni e 6 mesi.

Il dirigente dell’azienda sanitaria era stato arrestato dagli agenti della squadra mobile insieme al commercialista ed ex presidente della Samot Mario Lupo mentre riceveva dei soldi dentro una bomboniera nel parcheggio dell’Asp in via Pindemonte.

Sarebbero state sei le dazioni di denaro date da Lupo che lo stesso Cerrito ha ammesso di avere ricevuto. I due sono accusati di corruzione. Davanti ai pm Cerrito ha ammesso i pagamenti “Cinque o sei volte per un totale di 11 o 12 mila euro”.

C’era stato un primo tentativo di patteggiamento, ma nonostante il parere positivo della procura, il gip Marta Maria Bossi aveva ritenuto una pena di 3 anni troppo poca per il reato commesso.

Lupo ha chiesto l’abbreviato condizionato ad acquisire nuovi elementi di prova che dimostrino che non ci sia stato alcun patto corruttivo. Lo stesso Lupo davanti ai pm aveva ammesso “Cinque-sei volte gli ho dato soldi, non per corromperlo ma per ringraziarlo: mi liquidava nei tempi previsti e potevo pagare i collaboratori”.