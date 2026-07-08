E’ stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Palermo Roberto Rizzo di 53 anni l’uomo accusato di avere ferito con un coltello il dirigente sanitario Francesco Paolo Sutera dell’Asp di Palermo. L’accusa è di tentato omicidio.

Il medico aveva fatto presente che la pratica per ottenere una carrozzina elettrica per un parente di Rizzo non era completa. L’aggressore ha estratto il coltello e ferito al volto e alla spalla il medico.

“Per fortuna che c’erano i miei colleghi e i vigilanti – ha detto il medico dell’Asp ricoverato nel reparto di Chirurgia Plastica dell’ospedale Policlinico – Ringrazio tutti quelli intervenuti perché l’aggressione poteva finire in modo molto più grave”.