Un paziente di 32 anni ricoverato nel reparto di chirurgia plastica dell’ospedale Policlinico ha aggredito e picchiato un medico di turno provocandogli una ferita guaribile in 15 giorni. Il paziente ricoverato dopo una grave ferita che si è procurata nel corso di un incidente stradale ha più volte aggredito i medici non solo verbalmente. Ha anche aggredito la moglie. Dopo avere picchiato il medico era stato dimesso ed era stata decisa la degenza assistita a casa. Ma il paziente si è ripresentato al pronto soccorso con la mano di nuovo gonfia. Ieri per tre volte sono stati chiamati gli agenti della polizia per il comportamento molto grave del paziente. Il ricovero del paziente rissoso sta creando non pochi problemi anche agli altri pazienti che in un momento di profondo malessere devono subire le intemperanze del giovane ferito.

L’aggressione all’ospedale Cervello

Si tratta dell’ennesima aggressione ai danni di un medico avvenuta negli ultimi mesi. A febbraio era toccato al responsabile di endocrinologia oncologica dell’ospedale Vincenzo Cervello di Palermo subire l’attacco di un paziente. Secondo il racconto fatto agli inquirenti, il medico, durante una visita ambulatoriale, avrebbe negato la prescrizione di un farmaco al paziente. L’uomo, dopo aver insistito, ha estratto da una tasca il tirapugni che portava con se e ha letteralmente “sfregiato” il medico colpendolo all’orecchio e al volto. Nelle concitate fasi dell’aggressione l’aggressore gli avrebbe anche rotto un braccio. Poi sarebbe fuggito via facendo perdere le proprie tracce.

La proposta Daspo

“Lo ribadisco, serve subito un Daspo che vieti anche l’accesso ai servizi sanitari gratuiti a chi aggredisce medici e personale sanitario, sul modello degli stadi ‘chi rompe paga e non entra più – aveva detto all’epoca il presidente dell’Omceo di Palermo Toti Amato -. Le istituzioni agiscano in fretta perché prima o poi ci scapperà il morto, che piangeremo con una serie di comunicati di solidarietà e di ricordo del suo valore umano e professionale”.