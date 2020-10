Un medico e un fisioterapista positivi a Villa delle Ginestre, struttura dell’Asp di Palermo per la diagnosi, cura riabilitazione e reinserimento della persona con lesione midollare che si trova in via Castellana a Palermo.

L’Asp ha disposto i tamponi per quanti sono venuti a contatto con i dipendenti in servizio nel centro di riabilitazione. I locali sono stati sanificati.

I tamponi finora eseguiti a medici e pazienti hanno dato esito negativo.