Un turista scozzese, medico che lavora nel Regno Unito, aveva deciso di fare un giro dell’Europa in bici. Partito dall’Inghilterra il viaggio aveva come meta Atene per raggiungere la famiglia.

Purtroppo a Palermo ha avuto un intoppo. Mentre si trovava in un bar in via Crispi per un caffè e un cornetto in attesa della nave che salpasse qualcuno gli ha rubato la bicicletta. In bici aveva attraversato la Francia, la Germania, Budapest sino a Balcani ed ha raggiunto Atene. Poi era ripartito verso Brindisi e la Sicilia per raggiungere Tunisi.

Per il furto ha presentato denuncia alla polizia. Gli agenti della frontiera marittima hanno riconosciuto la bici che si trovava sul tetto di un’auto che era pronta per imbarcarsi per Tunisi.

L’automobilista di 50 anni ha detto di comprare la bici che aveva borse e oggetti che erano del medico poco prima dell’imbarco. Il tunisino è stato denunciato per ricettazione. Gli agenti hanno restituito la bici al medico scozzese che così ha ripreso il suo viaggio.