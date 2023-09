Tennis giovanile, continua la kermesse al Kalja Club

Le sfide De Martino-Signorini e Trinceri-Manzo tra i ragazzi, e quelle tra Cesonyte-Sereni e Celle-Cosmeanu tra le ragazze caratterizzeranno le semifinali del Memorial Padre Pino Puglisi di tennis giovanile Under 16 che si disputa fino a domenica 17 settembre al Kalaja Club a Palermo. I match in questione si giocheranno venerdì 15 settembre sui campi in terra rossa dell’impianto di via Messina Marine.

Oggi si sono disputati i quarti di finale dei tabelloni di singolare maschili e femminili, le semifinali del doppio maschile e la finalissima del doppio femminile.

Nel doppio femminile trionfo di Aratari-Cosmeanu

In quest’ultimo torneo la coppia formata da Crystal Aratari e Cristiana Cosmeanu si impone nel doppio femminile dopo una battaglia lunghissima sule palermitane Katia Piazza e Claudia Tutone. Tre set per definire le vincitrici della finale chiusa: 7-5; 2-6; 12-10.

Tra i ragazzi, De Martino, Signorini e Trinceri con autorità







I quarti di finale del torneo di singolare maschile hanno visto prove autoritarie da parte di Lorenzo De Martino, che prosegue il suo cammino dalle qualificazioni. Il campano ha superato Edoardo Formenti col punteggio di 6-2; 6-4, Pietro Signorini (testa di serie numero 8) che ha vinto 6-1; 6-3 su Giuseppe Catapane e di Antonio Trinceri. Quest’ultimo non ha avuto problemi a superare Guido Mantellassi col punteggio di 6-3; 6-1.

Manzo avanza a fatica

La testa di serie numero 2 Giovanni Manzo, invece, ha superato Niccolò Mondini (numero 7 del tabellone) nel quarto di finale più equilibrato chiuso con i parziali di 7-6(4); 5-7; 6-4 partita che ha appassionato il pubblico presente. Un po’ di fatica in più rispetto agli altri tre semifinalisti.

Nessuna sorpresa tra le ragazze

Nei quarti di finale femminili non vi sono state particolari soprese. A valanga la favorita del torneo, la lituana Viktorija Cesonyte ed Adriana Celle che hanno vinto nettamente le proprie partite rispettivamente su Emma Sereni (numero 7 del tabellone) con un netto 6-2; 6-0 e su Katia Piazza sconfitta 6-1; 6-0.

La semifinale di domani vedrà quindi la sfida tra Cesonyte e Celle.

L’altra sfida per accedere all’epilogo del torneo si giocherà tra la romena Cosmeanu e Diletta D’Amico. La romena si è imposta 6-4; 6-3 su Claudia Tutone. Due set ma dall’andamento più combattuto hanno promosso, invece, la palermitana e testa di serie numero 2, al penultimo atto del torneo. Questi i parziali 6-6 (4); 6-4 Crystal Aratari.

Tutta italiana la finale del doppio maschile

Giacomo Bruzzi ed Edoardo Formenti hanno superato con un duplice 3-6 la coppia favorita formata dal croato Matej Kukrika e dall’ungherese Mihaly Szasz (numero uno del tabellone di singolare eliminato agli ottavi da Rosario Lanza). In finale se la vedranno con Carmelo Gasparo Morticella e Marco Mancuso raggiungono la finale superando 7-6; 6-4 Niccolò Mondini ed Alberto Nicolini.

Il programma di venerdì 15 settembre

Venerdì 15 settembre si disputeranno le semifinali dei tabelloni di singolare maschile e femminile e la finale del doppio maschile per un totale di 5 partite. Le danze si aprono alle 10 con la finale del doppio maschile sul campo 6.

Campo 5: Viktoria Ceosnyte (1) – Arianna Celle (4); a seguire ma non prima delle 15.30 Lorenzo De Martino (Q) – Pietro Signorini (8)

Campo 6: Giacomo Bruzzi-Carmelo Gasparo Morticella contro Edoardo Formenti-Marco Mancuso. A seguire: Cristina Cosmeanu (3) – Diletta D’Amico (2); poi (non prima delle 15.30) Antonio Trinceri (5) – Giovanni Manzo (2).