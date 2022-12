Sindaco Lagalla: "Esempio da emulare"

Dona ristoro a oltre 400 persone fornendo loro un pasto caldo, una doccia o una visita ambulatoriale. La Missione San Francesco dei frati Cappuccini, fondata 30 anni fa da fra’ Domenico Spatola, ha aperto ancor di più le porte alla solidarietà, ospitando non solo chi ne ha bisogno ma anche quanti volessero sostenere il lavoro della sede di via Cipressi.

Tanti i cittadini palermitani accorsi per aderire all’iniziativa ideata e curata dal volontario Domenico Corrao che per l’occasione ha esposto e messo in vendita a scopo benefico i propri lavori artigianali per devolverne l’intero ricavato proprio alla Mensa dei poveri. Le offerte e i proventi derivanti dagli speciali acquisti natalizi serviranno infatti per comperare generi alimentari per la Missione, che tutti i giorni dell’anno grazie al lavoro infaticabile dei volontari nutre i suoi ospiti con oltre cento pasti a pranzo e cena.

Tra i visitatori dell’esposizione, tenutasi sabato 17 e domenica 18 dicembre, anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore comunale alle Politiche sociali Rosalia Pennino, che hanno fatto visita ai locali del centro e aderito personalmente alla raccolta acquistando rispettivamente un presepe e un lume realizzati con materiali naturali come sassi e rami, raccolti sulle coste dei litorali palermitani.

“Questa città nasconde e presenta degli angoli straordinari di solidarietà, generosità, bontà – ha commentato il primo cittadino -. Qua c’è un senso profondo della vita che si coniuga con la solidarietà, col rispetto dell’altro, con la vicinanza al bisogno. Tutto questo va preso come esempio e va emulato, anche dalle amministrazioni”.