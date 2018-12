Un magico Natale quello che si preannuncia ad Altavilla Milicia, nel palermitano, dal 18 al 23 dicembre. Elfi in carne ed ossa alimenteranno i sogni dei bambini all’interno della casa di Babbo Natale, una struttura in legno in pieno stile Santa Claus, in cui i piccoli amici dei boschi raccoglieranno le letterine dei più piccini e le consegneranno al padrone di casa con barba bianca e vestito rosso.

All’interno del “fantastico” villaggio, realizzato sul belvedere “Aldo Moro e i 5 della scorta” di Altavilla, ci sarà spazio per la magia profana del Natale, con attrazioni per bambini e la presenza di personaggi fiabeschi e dei cartoni animati, come Elsa, Anna ed Olaf di Frozen, ma anche Topolino, Minnie, Masha e l’Orso, Iron Man, Capitan America, Thor, Spiderman e molti altri.

Interessante il programma anche per i più grandi, grazie all’esposizione di circa 30 stand con vere e proprie eccellenze siciliane. Avvolti da una cornice lampeggiante di led e coreografie natalizie, si potranno degustare il pistacchio di Bronte, i panettoni artigianali di Altavilla, la tipica Tabisca di Sciacca in versione bagherese. E poi i vini pregiati siciliani, i dolci tipici e la birra artigianale locale.

Non solo cibo in esposizione ma anche artigianato: sulla terrazza di uno dei belvedere più belli della Sicilia Occidentale, saranno in mostra le ceramiche di Casteldaccia, le coppole, i berretti e i bastoni tradizionali della Sicilia, idee regalo, giocattoli, oggettistica, ricami locali realizzati a mano e molto altro ancora.

Ma il Natale è soprattutto cristianità e l’associazione commercianti altavillesi ha voluto unire sacro e profano, inserendo all’interno del Mercatino Natalizio, con alle spalle il Santuario della Madonna della Milicia a fare da scenografia, un presepe con personaggi umani, che nei giorni 23, 26, 30 dicembre e il 6 gennaio prenderà vita nel corso principale del Paese e coinvolgerà tutta la comunità di Altavilla, tra cui il Comitato devoti a San Giuseppe, gli artigiani e i commercianti.

Ingresso libero per un evento natalizio imperdibile, anche grazie al contributo del Comune di Altavilla Milicia che ha creduto da subito nel progetto.