Un progetto strategico per la città di Palermo

Undici milioni di euro per riqualificare il mercato ortofrutticolo di Palermo. È quanto annunciato dall’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo a margine del sopralluogo effettuato oggi, lunedì 23 febbraio 2026, presso il mercato ortofrutticolo di Palermo, insieme al sindaco Roberto Lagalla e all’assessore comunale Forzinetti.

“Non siamo qui per fare passerelle né per fare chiacchiere – ha aggiunto – ma per assumerci la responsabilità di portare avanti un progetto concreto e necessario per la città”.

Una dichiarazione che segna l’avvio di un percorso condiviso tra Regione e Comune, che punta alla riqualificazione di uno dei principali presìdi economici del capoluogo siciliano.

All’incontro hanno preso parte, oltre all’assessore Tamajo, il sindaco Lagalla, l’assessore Forzinetti, anche il direttore generale dell’assessorato alle Attività produttive Dario Cartabellotta e il consigliere comunale di Palermo Leopoldo Piampiano.

Una struttura strategica dal 1955

Il mercato ortofrutticolo rappresenta un nodo fondamentale per la filiera agroalimentare cittadina e regionale. Attivo dal 1955, ha accompagnato per decenni lo sviluppo commerciale di Palermo, garantendo approvvigionamento e lavoro a centinaia di operatori.

Oggi, però, la struttura mostra i segni del tempo. Servono interventi su spazi, impianti, logistica e sicurezza. Serve una visione che tenga insieme tradizione e innovazione.

“Il mercato ortofrutticolo è una struttura strategica, attiva dal 1955, che ha bisogno di essere ammodernata per rispondere alle esigenze degli operatori e alle sfide di oggi. Il progetto presentato, o meglio la bozza di progetto, dovrà essere rimodulato, ma siamo qui per aprire e chiudere questo percorso, senza perdere tempo. Grazie alla riprogrammazione delle risorse – ha aggiunto Tamajo – l’assessorato alle Attività produttive sosterrà l’intervento con uno stanziamento complessivo di 11 milioni di euro. Si tratta di fondi importanti che ci consentiranno di intervenire in maniera significativa per rendere il mercato più moderno, efficiente e competitivo. Il nostro obiettivo è migliorare le condizioni di lavoro, la sicurezza e i servizi offerti, restituendo alla città un’infrastruttura all’altezza del suo ruolo. Lavoreremo in sinergia con l’amministrazione comunale e con gli operatori del settore per arrivare in tempi certi alla realizzazione dell’intervento”.

Riqualificazione e sinergia tra Regione e Comune

Le parole dell’assessore tracciano una linea chiara: rimodulare il progetto, utilizzare risorse già riprogrammate e lavorare in stretta collaborazione tra gli enti. Non un annuncio formale, ma fondi certi e un obiettivo concreto.

L’intervento punta a rendere il mercato più moderno ed efficiente, in sintonia con le esigenze attuali della filiera agroalimentare. Spazi adeguati significano migliori condizioni di lavoro, maggiore sicurezza e più capacità di attrarre nuovi flussi commerciali. Una struttura rinnovata può rafforzare l’economia locale e diventare un riferimento per l’area metropolitana.

La presenza congiunta di Regione e Comune dà forza all’iniziativa. Il percorso prevede tempi definiti e un confronto costante con gli operatori, coinvolti direttamente nella fase di attuazione.

Per il mercato ortofrutticolo si apre così una nuova fase. L’obiettivo è restituire a Palermo un’infrastruttura adeguata al suo ruolo nel sistema agroalimentare siciliano.