In Sicilia i primi giorni di ottobre trascorreranno all’insegna di temperature particolarmente miti e condizioni di variabilità in presenza dell’afflusso di correnti sud-occidentali.

Le previsioni di oggi, sabato 5 ottobre, parlano di un campo di alte pressioni che abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 3400 metri. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Ancora siccità

Come dimostrano i volumi impietosi dei principali invasi regionali (in particolare l’Ancipa, ai minimi storici), non è bastato l’avvento di un settembre dinamico e scandito prevalentemente da fenomeni temporaleschi a carattere sparso, per definizione discontinui e irregolari nello spazio e nel tempo: l’agognata fine della siccità meteorologica non può prescindere da un lungo periodo piovoso e da una svolta quantomeno semestrale della circolazione atmosferica a grande scala.

Domenica 6 ottobre

un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 3650 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Lunedì 7 ottobre

n campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4300 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da poco mosso a mosso.

Like this: Like Loading...