Due chiese storiche, due serate di grande intensità, un festival che sceglie la bellezza dei luoghi sacri per raccontare l’anima artistica di Palermo. Prende il via Metro Art & Theater 2025 – nel cuore della città, rassegna culturale promossa dal Comune di Palermo e prodotta dall’Associazione ECU – European Culture University, con la direzione artistica di Francesco Panasci.

In questa edizione ridotta, il festival si concentra su due tappe simboliche nel cuore del centro storico: la Chiesa di Santa Maria della Mercede al Capo e la Chiesa di Santa Rosalia e dei Santi Quattro Coronati.

L’obiettivo è chiaro: valorizzare le eccellenze artistiche locali, i luoghi di culto cittadini e il patrimonio immateriale della tradizione, in una fusione di musica, teatro e spiritualità.

Il programma

Si parte mercoledì 25 giugno alle ore 21:00 con il concerto “Ecu Classic Ensemble in EcuMoviesound”, nella Chiesa della Mercede al Capo. In programma un viaggio musicale tra le colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema: da Ennio Morricone a Nino Rota, da Nicola Piovani ai compositori siciliani.

Sul palco l’ensemble di fiati e voce soprano diretto dal Maestro Salvatore Ferraro (anche oboista), con:

Giovanni La Mattina (clarinetto)

Antonio Lo Presti (fagotto)

Tommaso Santangelo (corno)

Margherita Santangelo (voce soprano)

Un mix di musica dal vivo, inserti recitati e momenti visivi per un’esperienza che fonde suggestioni cinematografiche e identità siciliana.

Sabato 28 giugno, sempre alle 21:00, la rassegna si sposta nella Chiesa di Santa Rosalia e dei Santi Quattro Coronati con lo spettacolo “FisarVoice – È una Rosa. Rosalia e i tanti volti dell’amore”. Firmato da Pierpaolo Petta (fisarmonica) e Marianna Costantino (voce), il progetto è un concerto-recital che intreccia spiritualità, poesia e musica in un racconto emozionale e potente.

Ad accompagnarli Francesco Rabboni (contrabbasso) e Fausto Riccobono (batteria).

Jazz, tango, blues, canzone d’autore e testi in siciliano si incontrano in un viaggio che passa da Santa Rosalia a Dante, dalla tradizione popolare alla musica contemporanea. FisarVoice, nato nel 2022, ha già raccolto consensi in rassegne di rilievo in tutta la Sicilia.

Entrambi gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Metro Art & Theater si conferma un contenitore culturale capace di dare nuova luce al centro storico, trasformando luoghi sacri in palcoscenici di bellezza, creatività e riflessione.

Un’occasione per vivere Palermo attraverso il suo patrimonio artistico più autentico.