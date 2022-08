Mezzo chilo di cocaina in casa gestito in famiglia. I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato padre e figlia di 60 e 47 anni, palermitani, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli con l’unità cinofila

I militari con i colleghi dell’unità cinofila del nucleo Palermo Villagrazia, nel corso di una perquisizione in casa degli indagati, nel quartiere Vucciria, hanno trovato mezzo chilo di cocaina, parzialmente suddivisa in dosi e oltre 1000 euro in banconote di piccolo taglio.

Il valore della droga

La droga recuperata, che immessa sul mercato del dettaglio avrebbe fruttato fino a 50.000 euro, è stata sequestrata e sarà esaminata presso il laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri di Palermo per le verifiche ponderali e qualitative.

Arresto convalidato

L’arresto è stato convalidato dal gip che ha sottoposto l’uomo alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la donna alla misura degli arresti domiciliari.

I precedenti

Appena ieri i carabinieri avevano scoperto due coltivazioni di droga nel Palermitano individuate grazie ai controlli dall’alto. Le aree adibite a coltivazione di droga sono, infatti, spesso ben nascoste e difficilmente individuabili da terra

L’operazione a Carini con un arresto

I carabinieri della compagnia di Carini hanno, così, arrestato in flagranza un 51enne accusato di coltivazione di sostanze stupefacenti. Con il supporto aereo dei militari del 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri, è stata individuata, in un appezzamento di terreno di proprietà dell’indagato, fuori dal centro abitato, un’estesa piantagione di cannabis indica composta da 451 piante aventi fusto tra i 70 ed i 200 centimetri pronte per la raccolta, nascoste tra le fila di altre coltivazioni e irrigate con apposito impianto collegato all’abitazione del carinese.

Una seconda piantagione non distante

L’uomo è stato arrestato e il gip ha disposto i domiciliari. Non distante da quel terreno è stata trovata una piantagione con 85 piante aventi fusto tra i 100 ed i 120 centimetri, anch’esse pronte per la raccolta. Sono in corso le indagini per identificare il proprietario della coltivazione.