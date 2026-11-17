E’ stato bloccato in autostrada mentre stava trasportando mezzo chilo di cocaina. I carabinieri di Bagheria hanno arrestato un 68enne, originario di Palermo e residente ad Altavilla Milicia, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato bloccato al casello di Campofelice di Roccella in direzione del capoluogo. Ad attirare l’attenzione della pattuglia sono state alcune manovre azzardate compiute dal conducente. Nel corso della perquisizione nel bracciolo dei sedili posteriori è stato trovato un pacco di circa 550 grammi di cocaina.

In casa dell’indagato sono stati recuperati 6.000 euro in contanti, diversi assegni postdatati e varia documentazione ritenuta d’interesse investigativo. Il gip di Termini Imerese, su richiesta della procura diretta da Angelo Cavallo, ha disposto gli arresti domiciliari.