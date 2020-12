Un uomo arrestato dai Falchi della squadra mobile

La polizia ha sequestrato quasi cinquanta chili di hashish che erano stati nascosti in un magazzino dell’ospedale dei Bambini di Palermo.

Sono stati i Falchi della squadra mobile e arrestato un palermitano, C. M., di 49 anni. L’uomo si trova al carcere Pagliarelli, in attesa che venga fissata l’udienza di convalida.

L’inchiesta è coordinata dalla procura. I poliziotti hanno notato l’indagato che, a pochi passi dall’ospedale Di Cristina (che è estraneo alla vicenda) scaricava dalla sua macchina due grosse scatole.

Lo hanno seguito, scoprendo che entrava in un magazzino in uso ad una società che ha in appalto alcuni servizi per conto dell’ospedale. L’indagato sarebbe un impiegato della società che occupa il magazzino.

E’ il terzo grosso carico di droga che viene sequestrato in una decina di giorni. Venerdì scorso sempre la squadra mobile aveva scovato dieci chili di cocaina (dal valore di un milione), nascosti nel camion guidato da Antonino Mulè, 40 anni, finito anche lui in carcere. L’uomo era stato bloccato in autostrada, all’altezza di Buonfornello, e non aveva neppure la patente.

Il 3 dicembre, invece, erano stati i militari della guardia di finanza a sequestrare dieci chili e 600 grammi sempre di cocaina e sempre a Buonfornello. In quel caso la droga era stata nascosta tra cassette di arance e mandarini e in manette erano finiti C. B., 49 anni, di Gioia Tauro, e G. G. A., di 44, originario di Aosta.