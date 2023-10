Una presenza che non è passata inosservata

Una presenza che non passa inosservata. Mentre Raffaele Lombardo riuniva i suoi dirigenti e tesserati alla convention palermitana del Mpa, all’Astoria Palace ha fatto capolino una presenza di peso della politica regionale siciliana: Gianfranco Miccichè. L’ex coordinatore regionale di Forza Italia, oggi capogruppo del Gruppo Misto all’Ars, è stato avvistato questa mattina nel parcheggio del noto hotel del capoluogo siciliano. Ignoti al momento i motivi della sua presenza.

Gianfranco Miccichè alla convention del MpA

Ad affiancare Gianfranco Miccichè c’erano alcuni dei suoi fedelissimi. Vestito in abiti eleganti con un completo blu d’ordinanza, l’ex presidente dell’Ars si è fermato a conversare con alcune persone fuori della struttura di via Montepellegrino, poco prima dell’inizio dell’incontro convocato dall’ex presidente della Regione. Un incontro, quello tenuto all’hotel Astoria Palace, al quale erano presenti tutti i principali attori del MpA palermitano e regionale. Oltre a Raffaele Lombardo, hanno presenziato l’assessore Roberto Di Mauro, i responsabili organizzativi Totò Lentini, Pietro Rao e Salvino Caputo.

Miccichè in prima fila invitato da Lombardo

Poco dopo Gianfranco Miccichè è comparso seduto in prima fila. E’ bastata qualche domanda per scoprire che ad invitarlo è stato il leader degli autonomisti Raffaele Lombardo che ha raccolto la classe dirigente del partito per fare il punto dopo il patto federativo con la Lega di Matteo Salvini. Un’alleanza strategica per le europee del prossimo anno quella tra Lega e Mpa con un peso politico rilevante in Sicilia.

La riunione

Un evento nato per serrare i ranghi e per presentare agli iscritti i termini e le possibilità di sviluppo dell’accordo fra il Movimento per l’Autonomia e la Lega di Matteo Salvini. Patto sottoscritto un paio di settimane fa e che fonda la sua ratio in vista della prossima tornata di elezioni europee. Un obiettivo, quello del 2024, sul quale tutte le principali segreterie di partito si stanno muovendo per creare gli assi ritenuti più giusti. Un marasma nel quale Gianfranco Miccichè non ha ancora fatto la sua mossa. Accostato nelle scorse settimane anche al movimento di Sicilia Vera di Cateno De Luca dopo l’uscita del deputato regionale Salvo Geraci (fatto peraltro immediatamente smentito dai principali attori interessati), oggi si registra la sua presenza alla convention del MpA. Da capire se si tratta di una visita di cortesia oppure di un atto politico. Che sia l’incipit di una nuova avventura politica? Al tempo le risposte.