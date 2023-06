Un gps era stato piazzato sotto la scocca dell’auto di Gianfranco Miccichè. Il dispositivo aveva la possibilità di tracciare gli spostamenti del veicolo. La spy story siciliana inizia ieri sera, quando l’ex presidente dell’Assemblea Regionale siciliana ritorna a Palermo dopo aver preso parte ai funerali di Stato per celebrare Silvio Berlusconi.

Sono gli uomini dello staff di Miccichè a scoprire il dispositivo. E’ una guaina nera con all’interno quattro batteria, collegata a un dispositivo con due antenne, una Gsm e l’altra Gps, al cui interno c’è una scheda sim con un numero contrassegnato a penna: 12049. L’apparecchio era attaccato alla macchina con un magnete al neodimio L’episodio viene denunciato alle forze dell’ordine. Nel frattempo, però, a Miccichè non viene consentito di utilizzare l’auto per tornare a casa e il politico viene accompagnato dalla polizia per ragioni di sicurezza. “Per fortuna non era un ordigno”, spiega Miccichè. A notte fonda, l’apparecchio viene “restituito” all’ex presidente dell’Ars.

Per quale motivo un gps sotto la macchina di un esponente politico? Miccichè non intende far passare sotto silenzio questa vicenda e denuncia un clima di “terrore”. “Io sono stato in cinque governi nazionali e per venti anni sono stato al governo. Alcuni meccanismi li conosco, so come funzionano queste cose. E so pure chi lo ha fatto mettere”, afferma l’ex presidente dell’Ars.

