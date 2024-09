Al via questa mattina in Piazza Verdi, alla prima giornata dedicata alla microchippatura gratuita di cani e gatti. L’iniziativa, promossa dall’assessorato al Benessere Animale e dalla Direzione Generale di Asp ha coinvolto il gruppo cinofili del comune di Palermo e dei Vigili del fuoco ed ha visto in questa prima giornata la partecipazione di tanti cittadini che si sono presentati per registrare all’anagrafe canina i propri animali d’affezione.

Il calendario

Una opportunità per tutti coloro che vogliono tutelare gli amici a quattro zampe ed a beneficio della collettività per contrastare il fenomeno del randagismo. Il prossimo appuntamento sarà a Sferracavallo il 29 settembre, a seguire il 05 ottobre al Centro Commerciale Conca d’oro, il 13 ottobre a Mondello, il 16 ottobre in via Emerico Amari, il 23 ottobre a Villa Trabia, il 30 ottobre a Villa Sperlinga e il 06 novembre alla Zisa.

Gli appuntamenti

Grazie a l’interlocuzione nelle scorse settimane tra Assessorato al Benessere animale e Direzione Generale Asp Dott.ssa Faraoni si stanno mettendo in campo una serie di iniziative volte al contenimento del fenomeno del randagismo canino e felino con due ambiziosi obiettivi: incrementare il numero delle sterilizzazioni rivolte anche ai soggetti privati e la microchippatura canina e felina.

Le parole di Ferrandelli

"Microchippare i propri amici animali, renderli riconducibili al proprietario, è un'azione efficace contro il randagismo poiché consente una pronta riconsegna in caso di smarrimento" dichiara l'assessore Ferrandelli. Teniamo anche gli occhi puntati sulle giornate di incremento delle sterilizzazioni così da affrontare il problema all'origine, contenendo le cucciolate poi abbandonate presso le nostre strutture o lasciate in strada che quintuplicano e sestuplicano il fenomeno nel breve periodo grazie alla riproduzione costante. Tenere gli animali in gabbia a spese della comunità non è la nostra missione istituzionale, contenere e monitorare la popolazione felina e canina si".

